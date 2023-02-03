Уголовное дело бывшего первого заместителя главы Тольятти направят в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы Тольятти Вадима Ерина. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, в 2021 году чиновник оказал содействие местному жителю, который организовал несанкционированную автостоянку в районе ул. Есенина. Обвиняемый подписал письмо об отзыве исполнительного листа и прекращении исполнительного производства по решению суда о ликвидации этой автостоянки, превысив должностные полномочия. «На основании данного документа в августе 2021 года отделом судебных приставов исполнительное производство было окончено, а решение суда фактически не исполнено»,–отмечают в прокуратуре.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело направят в Центральный районный суд Тольятти.

Первый заместитель главы Тольятти Вадим Ерин написал заявление об увольнении по собственному желанию в октябре минувшего года. До этого в сентябре 2022 года в администрации Тольятти и дома у чиновника прошли обыски.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновник ушел от внимания следствия».