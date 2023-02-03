В строительство санатория в Башкирии предприниматель вложит 1,5 млрд рублей

Владелец компании «СТК» Рафаэль Байназаров сообщил на «Инвестчасе» в правительстве Башкирии о намерении построить круглогодичный санаторий на 750 мест в Куюргазинском районе. Объем инвестиций в проект с учетом закупки медицинского оборудования составит 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

Возведение зданий и сооружений планируется начать в текущем году. Проект санатория предусматривает лечебно-оздоровительный корпус, отель, ресторан и столовую, индивидуальные домики для проживания, а также детский игровой и спортивный комплексы. Будет создано 120 рабочих мест.

Радий Хабиров заявил, что власти заинтересованы в создании оздоровительного учреждения на юге республики и готовы помочь в подведении инженерно-коммунальной инфраструктуры. «При этом важно грамотно организовать работу санатория с учетом экологических и природных особенностей местности», — отметил глава.

ООО «СТК» зарегистрировано в 2018 году в Ишимбае. Основной вид деятельности – строительство зданий. В 2021 году выручка составила 69,4 млн руб., прибыль – 127 тыс. руб.

Влада Шипилова

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