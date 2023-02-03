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Коммерсантъ FM
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Британский люксовый бренд одежды Paul Smith прекратил работу в России

Британская сеть люксовой одежды Paul Smith объявила о прекращении работы в России. Компания прекратила поставки товаров в страну и расторгла договор с российским партнером по франчайзингу. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Как сообщил изданию представитель Paul Smith, компания напрямую не торгует с Россией. По его словам, в последние 20 лет бизнесом в России управляет партнер по франчайзингу.

«Мы потребовали, чтобы эти магазины были закрыты, и теперь мы прекратили все поставки дистрибутору»,— сказал собеседник газеты. По его словам, решение позволить российским магазинам торговать от имени Paul Smith после начала военной операции на Украине было ошибкой.

Магазинами и онлайн-торговлей Paul Smith в России управляет фирма Bosco di Ciliegi, основанная бизнесменом Михаилом Куснировичем. В сеть Bosco di Ciliegi входит более 200 монобрендовых магазинов одежды и аксессуаров, в том числе Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Gucci, ISAIA, Moschino и др., а также и ювелирных украшений и часов. С 1992 года компания арендует здание ГУМа в Москве, у нее также есть магазины в исторических торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Ранее компания Paul Smith отказывалась обсуждать свое присутствие в России. Свое решение она поменяла под давлением кампании лоббистской группы Moral Rating Agency против продолжившего работать в России западного бизнеса. Группа также призывала лишить основателя Paul Smith британского мультимиллионера Пола Смита рыцарского звания.

Как пишет Daily Mail, в России продолжают работать две британские люксовые компании: производитель машин Rolls-Royce и бренд нижнего белья Agent Provocateur.

Олеся Павленко

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