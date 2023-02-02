Суд в Омске приговорил к 16 годам 57-летнего мужчину за сексуальные преступления против детей

Суд в Омске признал 57-летнего местного жителя виновным в сексуальном насилии над детьми, изготовлении детского порно и нападении на полицейского. Вина подсудимого доказана по 30 эпизодам преступлений. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.
Как сообщила пресс-служба регионального отделения СКР, подсудимый скачивал порноконтент с участием несовершеннолетних и распространял изображения в социальных сетях среди своих знакомых.
«В мае 2021 года подсудимый через мессенджер предложил десятилетнему мальчику совершить сексуальные действия, переписку увидели родители подростка и обратились в правоохранительные органы»,— сообщили в ведомстве. Во время задержания мужчина распылил в лицо полицейскому смесь из газового баллончика.