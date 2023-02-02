Суд в Омске приговорил к 16 годам 57-летнего мужчину за сексуальные преступления против детей

Суд в Омске признал 57-летнего местного жителя виновным в сексуальном насилии над детьми, изготовлении детского порно и нападении на полицейского. Вина подсудимого доказана по 30 эпизодам преступлений. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-служба регионального отделения СКР, подсудимый ск­ачивал порноконтент с уч­астием несовершеннол­етних и распространял изображения в соци­альных сетях среди своих знакомых.

«В мае 2021 года подсуди­мый через мессенджер предложил десятилетнему мальчику совершить сексуальные действи­я, переписку увидели родители подростка и обратились в право­охранительные органы»,— сообщили в ведомстве. Во время задержания мужчина распылил в лицо полицейскому смесь из газового баллончика.