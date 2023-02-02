«Гоголь-центр» запустил онлайн-платформу с записями спектаклей в честь 10-летия со дня открытия

«Гоголь-центр» объявил о запуске онлайн-платформы, с помощью которой зрители смогут найти информацию о ближайших спектаклях и мероприятиях по всему миру, а также узнать, где можно приобрести билеты. Запуск онлайн-платформы приурочен к десятой годовщине со дня открытия центра.

В Telegram-канале «Гоголь-центра» отмечается, что в ближайшее время на этой платформе откроется онлайн-кинотеатр. Пользователи получат возможность приобретать билеты и смотреть некоторые спектакли центра в записи. В частности, разработчики обещают выложить записи таких спектаклей, как «Мертвые души», «Кому на Руси жить хорошо», «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии».

Также сегодня, 2 февраля, на платформе покажут запись концерта, приуроченного к восьмилетию центра. Прологом к нему станет обращение Кирилла Серебренникова, руководителя «Гоголь-центра».

В июне 2020 года суд по делу «Седьмой студии» приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно за мошенничество. 28 марта 2022 года Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера, а также снял с него судимость. 29 марта господин Серебренников уехал из России. Позже «Гоголь-центр» закрыли и переименовали в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя.

Милена Костерева