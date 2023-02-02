Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Гоголь-центр» запустил онлайн-платформу с записями спектаклей в честь 10-летия со дня открытия

«Гоголь-центр» объявил о запуске онлайн-платформы, с помощью которой зрители смогут найти информацию о ближайших спектаклях и мероприятиях по всему миру, а также узнать, где можно приобрести билеты. Запуск онлайн-платформы приурочен к десятой годовщине со дня открытия центра.

В Telegram-канале «Гоголь-центра» отмечается, что в ближайшее время на этой платформе откроется онлайн-кинотеатр. Пользователи получат возможность приобретать билеты и смотреть некоторые спектакли центра в записи. В частности, разработчики обещают выложить записи таких спектаклей, как «Мертвые души», «Кому на Руси жить хорошо», «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии».

Также сегодня, 2 февраля, на платформе покажут запись концерта, приуроченного к восьмилетию центра. Прологом к нему станет обращение Кирилла Серебренникова, руководителя «Гоголь-центра».

В июне 2020 года суд по делу «Седьмой студии» приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно за мошенничество. 28 марта 2022 года Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера, а также снял с него судимость. 29 марта господин Серебренников уехал из России. Позже «Гоголь-центр» закрыли и переименовали в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...