Объем собранного мусора для переработки в Краснодаре вырос в 8 раз

В 2022 году объем собранного мусора на переработку вторсырья в Краснодаре вырос с 1,5 до 12 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные АО «Мусороуборочная компания» (регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской, Абинской и Тимашевской зоне).

«Все больше жителей Краснодара сортируют мусор… Благодаря глубокой сортировке на переработку в 2022 году отправили около 3,4 тыс. тонн различных видов пластика, более 0,4 тыс. тонн металла, около 2,4 тыс. тонн макулатуры, около 20 тонн тетрапака и более 5,8 тыс. тонн стекла»,— пишет издание.

По последним данным, в обслуживаемых зонах «Мусороуборочная компания» установила 3,2 тыс. контейнеров для раздельного сбора пластика, бумаги и стекла. Пять мобильных пунктов сбора вторсырья открыты в Краснодаре.

Наталья Решетняк

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