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Томографам отменили изоляцию

Обвиняемой в хищениях при закупках для минздрава Челябинской области смягчили меру пресечения

Суд смягчил меру пресечения фигурантке уголовного дела о хищениях при закупках томографов для минздрава Челябинской области предпринимательнице Елене Селищевой. Ее освободили из-под стражи и до 27 марта перевели под домашний арест. Елене Селищевой вменяют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, гендиректор ЗАО «Медсервис-регион» уговорила бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова провести торги по приобретению оборудования по завышенной стоимости. Защитники обвиняемой считают ее уголовное преследование необоснованным, отмечая, что экономические споры следует рассматривать в арбитражном процессе.

Челябинский областной суд изменил меру пресечения предпринимательнице Елене Селищевой, которую обвиняют по делу о хищении при закупках оборудования для министерства здравоохранения региона. Ей назначен домашний арест до 27 марта. Апелляционная жалоба защиты на постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении срока содержания под стражей от 21 декабря 2022 года удовлетворена. Об этом “Ъ-Южный Урал” сообщили адвокаты обвиняемой Роберт Зиновьев и Сергей Лаврентьев. Информацию также подтвердили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Елена Селищева — генеральный директор компании «Медсервис-регион», которая является крупным поставщиком медицинского оборудования. Предпринимательница находилась под стражей с момента задержания в июне 2022 года. Ей вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. В октябре 2022 года СУ СКР по Челябинской области предъявило фигурантке окончательное обвинение.

По версии следствия, руководитель ЗАО «Медсервис-регион» в 2020 году через аффилированные компании участвовало в объявленных министерством здравоохранения Челябинской области закупках на поставку томографов на общую сумму более 191 млн руб. Контракты на поставку заключили с ООО «Уралмедрезерв» на 47 млн руб., с ООО «Регион-сервис» на 47,5 млн руб., с ООО «Медпроект-Зауралье» на 46,5 млн и 50 млн руб. На момент закупки стоимость указанных томографов серии Optima CT540 при покупке их у производителя ООО «Джии Хэлскеа» (Москва) составляла 25,98 млн руб. за единицу.

По версии следствия, Елена Селищева заверила действующего на тот момент замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова в том, что представляемые ею организации являются надежными поставщиками медицинского оборудования, а ее прибыль не превысит 22% от стоимости томографов. Тем самым предприниматель ввела чиновника в заблуждение и уговорила провести аукционы по завышенной стоимости.

В результате этого, как считает следствие, она похитила 82,55 млн руб. бюджетных средств.

Адвокат Елены Селищевой Сергей Лаврентьев сообщил, что в Челябинский областной суд направлена апелляционная жалоба на постановление суда об установлении обвиняемой и ее защитникам предельного срока ознакомления с материалами уголовного дела.

«В ноябре по ходатайству следователя Тракторозаводский районный суд Челябинска ограничил срок ознакомления с материалами дела 20 рабочими днями. Мы считаем это постановление незаконным и необоснованным: нашей доверительнице во время ее содержания в СИЗО не предоставлялось достаточно времени на ознакомление с материалами дела. Кроме того, суд не смог обосновать доводы, что защитники якобы изучали материалы непродолжительное время»,— отметил Сергей Лаврентьев.

По мнению адвоката, стремление следствия ограничить время на ознакомление связано с намерением ослабить позицию защиты в суде.

С начала расследования защитники предпринимательницы Роберт Зиновьев и Сергей Лаврентьев настаивают на необоснованности самой сути обвинения и заявляют об оказываемом на их доверительницу давлении со стороны следствия. Они отмечают, что экономические конфликты нет необходимости решать в рамках уголовного дела: споры, касающиеся стоимости контракта, можно урегулировать в гражданском процессе, в арбитражном суде. Жалобы на необоснованное, по их мнению, уголовное преследование защитники направили ряду высокопоставленных должностных лиц. В их числе — уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. Бизнес-омбудсмен согласился с доводами адвокатов и признал необоснованным содержание Елены Селищевой под стражей.

В конце декабря 2022 года в Центральный районный суд Челябинска передали дело второго фигуранта уголовного дела — бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова. Ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями.

Михаил Бычков

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