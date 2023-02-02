Группа «Русагро» нарастила продажи сахара и уменьшила его производство в 2022 году

Группа «Русагро» Вадима Мошковича увеличила продажи в сахарном сегменте (все сахарные заводы ГК находятся в регионах Черноземья) на 11% — до 850 тыс. т. Это следует из опубликованных группой операционных результатов. При этом выпуск сахара сократился на 3% — до 770 тыс. т. Снижение показателя в ГК связывают с продлением сезона поставки свеклы и работы заводов, отмечая, что оно было частично компенсировано ростом выпуска сахара на станциях дешугаризации «благодаря увеличению загрузки и повышенной производственной эффективности». В свою очередь, рост продаж в группе объясняют ростом переходящих остатков с 2021 года и более высокими темпами реализации сахара в 2022-м. Урожай сахарной свеклы по сравнению с прошлым сезоном увеличился

из-за роста урожайности с 1 га.

За год консолидированная выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций составила 258,6 млрд руб., сообщили в ГК. Это на 6% больше, чем годом ранее. Рост показателя в «Русагро» связывают с ростом выручки всех бизнес-сегментов кроме сельскохозяйственного, который «столкнулся с существенным падением цен реализации и с переносом объема продаж на первую половину 2023 года в ожидании улучшения рыночной конъюнктуры, а также в связи с задержкой в сборе урожая на фоне неблагоприятных погодных условий». Сахарный сегмент в структуре выручки составляет 19% (49,5 млрд руб., на 36% больше, чем годом ранее).

«Русагро» является одним из ведущих российских производителей сахара, производит сахар из сахарной свеклы на девяти производственных площадках в четырех регионах (бренды «Русский Сахар», «Чайкоффский», Mon Cafe и «Брауни»). Также занимается свиноводством, растениеводством, производством масложировой и молочной продукции.

О проекте «Русагро» по выпуску детских каш читайте в публикации «Ъ».

Мария Старикова