«Русагро» вскормит Hungry Panda

Один из крупнейших российских производителей масложировой продукции, сахара и мяса ГК «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича может выйти на новый рынок. Группа создала бренд по классу детского питания и планирует организовать цех для производства таких продуктов на базе молочного комбината в Ульяновске. С уходом иностранных игроков на этом рынке может возникнуть свободная ниша, но продвижение нового продукта потребует существенных инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Входящая в ГК «Русагро» компания «Жировой комбинат» в начале августа подала в Роспатент заявки на регистрацию бренда Hungry Panda в нескольких изображениях, первым заявленным классом указано детское питание. В перечень продуктов, которые могут выпускаться под маркой, включены каши, кисели, пюре, напитки на основе растительного сырья и др.

Сейчас идет отбор потенциальной площадки для производства нового продукта. В августе структура «Русагро» объявила запрос предложений на устройство цеха детского питания в Ульяновске, где группа управляет Заволжским молочным комбинатом. Ранее это предприятие выпускало сухие пищевые ингредиенты, а также молочные и злаковые напитки, следует из отчета «Русагро». Мощность комбината по выпуску сухих смесей — 14,2 тыс. тонн в год. В «Русагро» оперативный комментарий не предоставили.

«Русагро» — один из крупнейших российских производителей масложировой продукции, сахара и мяса. Портфель брендов включает марки «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Русский сахар», «Чайкофский», «Слово мясника» и пр. Также группа выращивает зерновые, масличные, сахарную свеклу более чем на 600 тыс. га земель. За январь—июнь 2022 года выручка «Русагро» выросла на 22%, до 127,23 млрд руб., EBITDA увеличилась на 36%, до 30,15 млрд руб. Основной владелец группы — экс-сенатор Вадим Мошкович.

Для «Русагро» детское питание может стать первым новым рынком за несколько лет. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что во всех ключевых продовольственных категориях, где присутствует «Русагро», локальные производители уже обеспечивают почти весь спрос. Потребление не растет, а с экспортом, который мог бы обеспечить дальнейший прирост выручки, сейчас могут быть сложности, отмечает он. Тогда как на рынке детского питания с уходом иностранных игроков может возникнуть свободная ниша, к тому же это бизнес с хорошей рентабельностью, добавляет господин Ибрагимов. По его словам, с учетом наличия мощностей, сырья и опыта построения потребительских брендов проблем с выходом на новый рынок у «Русагро» возникнуть не должно.

Как отмечали собеседники “Ъ”, рынок детского питания всегда имел повышенную устойчивость к кризису, хотя и пострадал во время пандемии COVID-19. Согласно NielsenIQ, в январе—июне этого года продажи вязкого и сухого детского питания в офлайн-рознице снизились на 13–20% в натуральном выражении и выросли до 9,9% в деньгах. Онлайн-продажи в натуральном выражении снижались на 7,7–23%, а в деньгах выросли на 3,8–19,5% относительно первой половины 2021 года. В число крупнейших игроков входят липецкий «Прогресс» (бренд «Фрутоняня»), PepsiCo («Агуша»), Danone («Тема»), Nestle (Gerber). А некоторые участники рынка планируют выходить из этого бизнеса. Так, как рассказывали источники “Ъ”, американский концерн Kraft Heinz ищет покупателей на два российских завода по выпуску детского питания и локальные марки.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что рынок детского питания перспективный, но очень консервативный, конкурентный и требовательный к качеству продукции. Новому игроку потребуется вложить большие инвестиции, чтобы убедить потребителей в необходимости выбрать неизвестную марку вместо привычных, предупреждает он. Источник “Ъ” в крупном производителе продуктов подтверждает, что на рынке детского питания большое значение имеет сила бренда, а новому игроку придется столкнуться с высокой конкуренцией. Кроме того, добавляет собеседник “Ъ”, основной объем продаж приходится на соки и молочные продукты.

Анатолий Костырев