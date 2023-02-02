Задержан вандал, повредивший баннер на аллее памяти войнам-десантникам в Барнауле

В Барнауле задержан мужчина, подозреваемый в повреждении баннеров, установленных на аллее памяти воинам-десантникам. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Согласно материалам дела в ночь на 30 января трое молодых мужчин в возрасте 21-го и 22-х лет в состоянии алкогольного опьянения возвращались из бара домой. Проходя мимо аллеи памяти воинов-десантников один из мужчин из хулиганских побуждений нанес руками и ногами удары по мемориальным табличкам с фотографиями военнослужащих, пробив три из них насквозь. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм, максимальное наказание — три месяца ареста).

В конце прошлого года в Омской области были осуждены трое местных жителей, которые подожгли венки на мемориале участникам Великой Отечественной войны. Суд назначил им от 1 года 1 месяца до 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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Илья Николаев