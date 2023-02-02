«Пермская ярмарка» провела ребрендинг

Выставочное объединение «Пермская ярмарка» провело ребрендинг. Теперь компания называется PRO EXPO, сообщил генеральный директор оператора Сергей Климов на пресс-конференции. «“Пермской ярмарки” больше нет. Мы перестали быть собственником площадки, перестали быть местом. Бренд PRO EXPO раскрывает нас как оператора. Он появился еще в пандемийное время, в 2020–2021 годах, в связи с тем что мы стали заходить в другие территории и нам надо было отказаться для географии. Мы его используем сейчас для проведения выставок в Екатеринбурге, для захода в Новосибирск, в Санкт-Петербурге и других городах, если мы там работаем»,— рассказал господин Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам гендиректора PRO EXPO, в дальнейшем компания планирует расширять географию присутствия в России. Соучредитель оператора, консультант по выставочной деятельности Светлана Середина добавила, что под брендом PRO EXPO планируется проводить мероприятия и за рубежом. «Такие амбиции у нас тоже есть»,— заявила госпожа Середина.

Штаб-квартира компании будет располагаться в Перми. Ее юридическое название остается прежним — ООО «Пермская ярмарка». В 2021 году выручка этого юрлица составила 92,6 млн руб., чистая прибыль — 5,5 млн руб.

Спикеры сообщили также, что, так как формат работы компании претерпел изменения, от некоторых проектов пока решено отказаться. «Если мы не начнем меняться, мы сойдем с дистанции, нас просто не будет. Когда мы были владельцем площадки или ее арендатором на длительный период времени, у нас была задача наполнить проект и загрузить его на 75% и более. Мы это делали, несмотря на то что некоторые проекты были не совсем коммерчески эффективными. Теперь мы вынуждены отказаться от ряда проектов, которые не попадают в экономику»,— пояснил Сергей Климов.

Компания «Пермская ярмарка» начала работу в 1991 году как деловой центр Пермкомбанка на бульваре Гагарина, 65. Название «Пермская ярмарка» появилось в 1994 году. В 2016-м компания переехала в здание гипермаркета «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59, арендовав у холдинга X5 Retail Group помещения на втором этаже, и открыла там постоянную площадку для отраслевых выставок всероссийского и международного масштаба по 50 направлениям. Осенью 2021 года X5 Retail Group продала объект региональным властям. В здании открылся конгрессно-выставочный центр Perm Expo, которым управляет ООО «Пермь Экспо», подконтрольное краевым структурам — Фонду развития Пермского края и Корпорации развития Пермского края.