Австрия высылает четырех российских дипломатов

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Двое высылаемых дипломатов — члены постоянной миссии при ООН в Вене, еще двое — сотрудники российского посольства. Они должны покинуть территорию страны до 8 февраля. Об этом сказано в заявлении МИД Австрии, оно опубликовано в Twitter ведомства.

«Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики»,— сказано в документе.

Накануне глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все европейские страны могли бы выслать послов России. По его словам, посольские миссии России — «в большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды».

Олеся Павленко