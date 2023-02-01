В Петербурге перестал работать сервис геолокации городского общественного транспорта

Портал отслеживания геопозиции общественного городского транспорта Санкт-Петербурга, принадлежащий СПб ГКУ «Организатор перевозок», перестал работать утром 1 февраля. В сервисах Яндекса и 2ГИС несколько часов на момент публикации новости недоступна информация о перемещении автобусов, обнаружил корреспондент «Ъ-СПб».

В сообщении пресс-службы «Организатора перевозок» уточняется, что сбой произошел в работе распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти (РРЦОД).

«Специалисты делают все возможное, чтобы устранить технический сбой и возобновить работу ресурса»,— говорится в сообщении. Возможные сроки окончания работ не уточняются.

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