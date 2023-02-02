Skoda Enyaq RS iV установила рекорд Книги Гиннесса по ледовому дрифту

Компания Skoda стала автором достижения Книги рекордов Гиннесса — электрокроссовер Enyaq RS iV установил рекорды в категориях «Самый продолжительный дрифт на льду» и «Самый продолжительный дрифт на льду (для электромобилей)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Skoda Enyaq RS iV

Фото: Skoda Skoda Enyaq RS iV

Фото: Skoda

Британский автожурналист Ричард Миден на ледовом кольце на замерзшем озере Стуртьярнен недалеко от шведского Эстерсунда за 15 минут 58 секунд проехал в управляемом заносе более 15 минут и преодолел дистанцию 7,351 км. Круг протяженностью 188,5 метров пилот проехал 39 раз. Во время дрифта максимальная скорость составила 48,7 км/ч, а минимальная — 31,6 км/ч.

Подготовка к рекордному заезду заняла пять дней, в течение которых на протяжении 18 часов искали оптимальное сочетание покрышек. Во время зачетной попытки на электромобиль были установлены на передней оси гоночные шины Michelin (600 шипов высотой 5 мм), а на задней — дорожные покрышки Nokian (300 шипов высотой 2 мм).

Напомним, Skoda Enyaq RS iV имеет двухмоторную 299-сильную силовую установку, обеспечивающую полный привод. Премьера электрокроссовера состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин