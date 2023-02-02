Готовность дать и взять

Чиновники Татарстана заявили о снижении уровня коррупции в регионе. Как следует из проведенных ими опросов в 2022 году, менее половины жителей республики готовы дать взятку, если окажутся в коррупционной ситуации. Такой показатель наблюдается впервые за 12 лет исследований. При этом большинство жителей республики требует ужесточить наказание за коррупцию. По мнению экспертов, ситуация с коррупцией в регионе вряд ли могла измениться за последние годы. Однако они считают, что в условиях спецоперации, «когда все видят, что государство закручивает гайки, стремление давать социально одобряемые ответы стало больше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Татарстане по итогам 2022 года снизился уровень «готовности граждан дать взятку». Об этом вчера на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики республики, начальник департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов. Он сослался на социологические исследования, согласно которым только 46,7% респондентов, из числа попавших в коррупционную ситуацию, вступили в коррупционную сделку и стали ее участниками. «За все время проведения исследования (с 2010 года.— „Ъ“) — это наименьше значение этого показателя»,— констатировал господин Амирханов. По его словам, в ежегодном опросе участвовали почти 15 тыс. жителей Татарстана старше 18 лет, проживающие в регионе не менее двух лет.

По словам господина Амирханова, чаще всего жители республики готовы пойти на коррупционную сделку из-за принуждения к ней — так ответили 32,3%. Кроме того, респонденты заявляли о готовности дать взятку, если «без этого не обойтись» (30,8%). Почти каждый пятый (19,9%) говорил, что вступил бы в коррупционную сделку «для получения стопроцентного результата».

Среди тех, кто отказался давать взятку, только 14,7% заявили, что «принципиально» этого не делают. 13,9% сказали, что им «противно это делать», а 17,1% — что это «неудобно». Большинство же отказываются от дачи взятки (21,7%), потому что это «дорого».

Отметим, что еще в 2010 году уровень «готовности дать взятку» в Татарстане составлял, согласно исследованиям, 61,3%. В 2015 году он достигал 62,2%. По итогам предыдущего исследования в 2021 году «55,4% лиц, из числа попавших в коррупционную ситуацию, вступили в коррупционную сделку и стали ее участниками».

На пресс-конференции чиновники также отчитались о сокращении «коррупционного охвата» в Татарстане. По словам Романа Амирханова, в 2022 году «доля респондентов, которые хотя бы раз попали в течение последнего года в коррупционную ситуацию», составила 9,9%. Он обратил внимание, что с 2010 года этот показатель снизился вдвое (с 21,2%). Однако, как выяснил „Ъ“, в 2020 году «коррупционный охват» в республике оценивался лишь в 8,6%, в 2021 году — 9,5%. То есть последние годы идет незначительное увеличение этого показателя.

Остается высокой доля опрошенных (85,6%), которые, оказавшись в коррупционной ситуации, не сообщают в правоохранительные органы об этом. В 2021 году этот показатель был чуть ниже — 84,%. А в 2010 году только 8,5% респондентов сообщали о факте коррупции.

В целом жители Татарстана оценивают уровень коррупции в регионе как «средний» — такой ответ в прошлом году дали 46,9% респондентов (по РФ такой уровень отмечали 41,7%). При этом лишь 16,1% жителей Татарстана считают, что уровень коррупции в регионе «высокий» (в целом в России такой уровень отмечают 34,1%). О низком уровне коррупции в Татарстане сказали 29,1% (в России — 13,6%). За год оценки участников изменились незначительно. В 2021 году о высоком уровне коррупции в Татарстане говорили 16,4%, о среднем — 45,6%, о низком уровне — 30%. При этом большинство жителей Татарстана в 2022 году (82%, примерно столько же, что и годом ранее) положительно оценили работу властей Татарстана по противодействию коррупции.

Также из исследования 2022 года следует, что более 60% жителей Татарстана выступают за ужесточение наказания за коррупцию. Однако заведующий организационным отделом управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов настоял, что «на самом деле наказание за коррупционные преступления очень серьезное». «Если ты берешь крупные взятки с использованием служебного положения, то наказание идет вплоть до пожизненного заключения, там штраф в кратном размере. То есть увеличивать, ужесточать еще больше, наверное, даже смысла уже нет»,— сказал он. Господин Панкратов подчеркнул, что тут «вопрос, что правоприменительная практика этих наказаний может быть какой-то другой».

Со взяточничеством в республике связаны крупные уголовные дела. Так, в июне 2022 года Московский райсуд Казани признал экс-главу Фонда социального страхования (ФСС) по Татарстану Павла Лоханова виновным в получении взятки 4 млн руб. Ему назначили девять лет лишения свободы (позднее срок был снижен до восьми лет). В сентябре этого было завершено расследование дела замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями при заключении госконтракта на установку систем оповещения населения с ущербом 40 млн руб. В мае был арестован по обвинению в посредничестве в передаче взятки бывший военный комиссар Советского района Казани Рустем Шакиров.

«Ситуация с коррупций в Татарстане вряд ли сильно изменилась за последние годы. Хотя, конечно, чиновники отмечают положительные сдвиги. Можно, конечно, предположить, что народ в условиях спецоперации стал суровее и строже, но эта гипотеза требует проверки»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. При этом он отмечает, что «люди склонны давать социально одобряемые ответы», а сейчас, «когда все видят, что государство закручивает гайки, стремление давать такие ответы стало больше». При этом господин Сергеев обращает внимание, что все зависит от размера взятки. «Доля желающих дать взятку могла стать меньше, а размер взятки мог вырасти»,— предполагает он.

Эксперт также считает закономерным, что большинство требуют ужесточения наказания за коррупцию. «В политической культуре России есть такая любовь к жесткости: рубить руки, рубить головы, отправить катать тачку на Колыму. Но суровость наказания ни к чему не приводит. Когда воров казнили на площади, тогда совершалось наибольшее количество краж»,— приводит он пример. Он считает, что респонденты «еще умеренно высказались». «Дальше будут требовать расстрелов, потому что видят, что коррупционеры разными путями уходят от наказания»,— заключает он.

Кирилл Антонов