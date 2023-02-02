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Кого за нефтью посылать

Компании жалуются на отказы в перевозках

Как стало известно „Ъ“, крупнейшие нефтяники обеспокоены участившимися отказами ОАО РЖД принимать нефтепродукты к перевозке в восточном направлении. Компании опасаются, что затруднения с вывозом могут повлиять на их производственную программу. Ситуация может обостриться после того, как в феврале вступит в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, а с апреля заработают субсидии на перевозку топлива на восток.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, рассказали источники „Ъ“ в отрасли. С такими проблемами столкнулся ряд крупных НПЗ, в том числе Омский («Газпром нефть»), Киришский («Сургутнефтегаз»), Орский («ФортеИнвест»), ТАНЕКО («Татнефть»), а также заводы «Башнефти» (входят в «Роснефть»). Источники „Ъ“ заявляют, что «вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет».

Так, 23 января о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ глава «Газпром нефти» Александр Дюков «в очередной раз» проинформировал в письме (копия есть у „Ъ“) гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. По словам топ-менеджера, около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах, но со второй половины 2022 года компания «систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок».

Среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц — 65% от суточной отгрузки завода и «является критичным», причем в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении «неуклонно увеличивается».

Господин Дюков полагает, что «столь значительное накопление груженых вагонов в условиях ограниченности инфраструктуры» угрожает производственной и сбытовой программе компании. Он просит «оперативно» решить проблему, установив ежесуточные квоты по приему вагонов с нефтепродуктами со станций Комбинатская и Сокур в восточном направлении на уровне 220 вагонов.

В ОАО РЖД заверили, что «держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении». В условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов к перевозке идет «с учетом приоритетов, определенных во временных правилах очередности, где преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении», уточнили в монополии.

По итогам 2022 года, говорят в ОАО РЖД, удалось увеличить объемы погрузки нефти и нефтепродуктов на Восточный полигон на 1,3 млн тонн, или 4,6%. «В январе вывоз нефтяной продукции на восток носит стабильный характер, и его объемы в целом соответствуют уровню аналогичного периода 2022 года»,— подчеркнули в ОАО РЖД. «В ряде случаев из-за проблем с выгрузкой в портовых терминалах компании пришлось ограничить погрузку в их адрес,— признают там.— Однако эти ограничения не касаются перевозок жизненно важных товаров, в том числе нефтепродуктов в адрес российских регионов, в частности Магаданской области».

Так, рассказывают в ОАО РЖД, грузополучатель ООО «Нико-Ойл ДВ» (станция Гайдамак) при перерабатывающей способности 44 вагона осуществлял выгрузку на уровне 21 вагона в среднем в сутки. В связи с этим ОАО РЖД с 11 по 27 января было вынуждено ограничить погрузку всех нефтеналивных грузов.

Грузополучатель ООО «Трансбункер-Ванино» (станция Ванино) при перерабатывающей способности 139 вагонов осуществлял выгрузку на уровне 62 вагонов в среднем в сутки, ЗАО «ВостокБункер» (станция Блюхер) — на уровне 81 вагона в сутки при перерабатывающей способности 100.

В Минтрансе отметили, что согласование заявок на перевозку нефтепродуктов идет в рамках пятой очереди временных правил наравне с внутрироссийскими перевозками других грузов и экспортными — неэнергетических грузов. В 2022 году погрузка нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок выросла более чем на 2%, а для потребителей Дальнего Востока — на 11%, добавили в министерстве. В ФАС сообщили „Ъ“, что в качестве оперативной меры служба предлагает воспользоваться цифровым сервисом ОТП РЖД. В Минэнерго не ответили „Ъ“.

Проблема приема нефтепродуктов на перевозку в восточном направлении вызывает озабоченность независимых операторов АЗС. «С ноября мы наблюдаем проблемы с отгрузками в восточном направлении,— подтверждает вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов.— Имеют место массовые продления биржевых контрактов по отгрузкам свыше 30 дней». По его данным, ОАО РЖД ограниченно согласовывает заявки (форма ГУ-12) на отгрузки. Собеседники „Ъ“ в отрасли опасаются, что проблема усугубится после вступления в силу 5 февраля эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, а также старта с апреля субсидий на поставку топлива по железной дороге на Дальний Восток.

Ситуация на сети ОАО РЖД в части управления вагонопотоками в январе в целом существенно ухудшилась, особенно на Восточном полигоне, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «ОАО РЖД заявило о росте провозной способности Восточного полигона, однако, по всей видимости, не смогло спрогнозировать рост заявок на перевозку нефтепродуктов в направлении портов Дальнего Востока и обеспечить соответствующий резерв»,— полагает эксперт. По его словам, ситуация осложняется дефицитом нефтеналивных цистерн на сети ОАО РЖД из-за снижения скорости движения, увеличения оборота вагона и длительности простоев.

Дмитрий Козлов, Наталья Скорлыгина

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