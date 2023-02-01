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Коммерсантъ FM
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Правительство предложило денонсировать соглашения о выплате пенсий военнослужащим СНГ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения о пенсионном обеспечении военных и их семей и госстрахования военнослужащих из стран СНГ. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Из пояснительных материалов следует, что речь идет о подписанных в Ташкенте соглашениях от 15 мая 1992 года, которые ратифицировали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Законопроектом также предлагается денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск стран—участников СНГ.

В соглашениях предусматривается, что в случае переселения пенсионера на постоянное место жительство в другое государство, ему назначается пенсия по нормам страны, где он проживает, а выплата пенсии, назначенной в государстве, в котором были приобретены пенсионные права, прекращается.

Авторы законопроекта считают, что увеличение количества назначений и выплат пенсий лицам, проходившим военную на территории иностранных государств, «направлена на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций, размывание российских культурных и духовных ценностей, а также подпитывание экстремистских течений в РФ».

При этом, отметили авторы инициативы, размер пенсии у российских военных пенсионеров, переехавших в государства СНГ, оказывается значительно ниже. В настоящее время Россия фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств, указывается в документе.

После денонсации Россией вышеуказанных соглашений при обращении российских граждан, сменивших постоянное место жительства, выплата пенсий им будет осуществляться в соответствии с утвержденным правительством Положением о порядке выплаты страховой пенсии от 17 декабря 2014 года.

В пояснительной записке утверждается, что такой порядок позволит пенсионерам российских силовых ведомств при переселении в другие страны СНГ продолжать получать пенсию в размерах, установленных законодательством России. При этом пенсии, назначенные до прекращения действия соглашений 1992 года, пересматриваться не будут.

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