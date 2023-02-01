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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект об УДО для женщин с детьми до 4 лет

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, вводящий в российскую уголовную практику механизм условно-досрочного освобождения (УДО) женщин с детьми в возрасте до четырех лет. Сейчас претендовать на УДО могут только женщины с детьми не старше трех лет.

«Предлагаемые изменения создадут более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства, будут способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также снижению числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы совместно с детьми»,— говорится в пояснительных материалах к документу, опубликованному в думской электронной базе.

В октябре прошлого года поправки, которые предоставляют женщинам с детьми до четырех лет право на УДО, разработал Минюст. На досрочное освобождение смогут претендовать только осужденные за преступления небольшой тяжести.

Андрей Сапожников

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