Победители конкурса научно-технологических проектов НОЦ получили 65 млн рублей

В Нижегородском научно-образовательном центре (НОЦ) наградили победителей конкурса лучших разработок. Общий призовой фонд составил более 65 млн руб. Победу в конкурсе одержали 12 из 20 представленных проектов, сообщили в пресс-службе НОЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Научно-образовательный центр Фото: Научно-образовательный центр

Часть проектов направлена на решение задач импортозамещения. Например, в Нижегородском государственном университете им. Р.Е. Алексеева запустили инновационную линию по экологичному изготовлению присадок для моторных масел взамен ушедших с российского рынка иностранных производителей. Сотрудники Приволжского медуниверситета на призовые деньги намерены протестировать эффективность новой кормовой добавки, которая призвана снизить выработку в организме коров вредного для окружающей среды метана.

В конкурсе участвовали университеты, научные институты и предприятия-участники НОЦ. Сейчас в консорциум научно-образовательного центра входят 37 организаций. Советник губернатора Нижегородской области по инвестициям и инновациям Тимур Халитов сообщил, что количество участников НОЦ вскоре вырастет до 50. «За три с небольшим года работы НОЦ нам удалось привлечь порядка миллиарда рублей на научные исследования и разработки. Благодаря этой поддержке его участники выпустили инновационную продукцию на 20 млрд руб, из которых 7,5 млрд приходятся на 2022 год. За этот же период участники Нижегородского НОЦ передали в производство 145 различных технологий, было создано 675 высокотехнологичных рабочих мест», – подвел итоги Тимур Халитов. Победителей конкурса поздравили заместитель губернатора Андрей Саносян и министр образования области Ольга Петрова.

Иван Сергеев