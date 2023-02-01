На «Яндекс Маркете» появились витамины и БАДы марки iHerb

На сайте «Яндекс Маркета» появились витамины и биологически активные добавки торговой марки California Gold Nutrition, которая является собственным брендом маркетплейса iHerb. Компания приостановила поставки продукции в Россию после начала военной операции. На это обратило внимание издание «Фармацевтический вестник».

«Витамины и БАД собственных торговых марок iHerb действительно появились в продаже на “Яндекс Маркете” по доступным ценам. Все представленные товары имеют свидетельства о государственной регистрации»,— сообщила изданию пресс-служба российской компании. В «Яндекс Маркете» также сообщили, что товары бренда уже поступили на склад российской компании в Подмосковье, в ближайшее время они также поступят на склады в других регионах России.

В 2020 году Роскомнадзор заблокировал русскоязычное мобильное приложение iHerb. В ведомстве причиной блокировки назвали распространение на нем запрещенной в России информации. В 2021 году по этой же причине заблокировали русскоязычный сайт маркетплейса. После начала российской военной операции на Украине iHerb приостановил поставки продукции в Россию «в связи с логистическими проблемами».

Эрдни Кагалтынов