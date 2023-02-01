В Москве провайдеры подняли цены на домашний интернет на 10%

В Москве провайдеры стали повышать цены на домашний интернет с конца 2022 года, сообщают «Ведомости». В частности, выросли цены МГТС (входит в группу МТС), «Онлайма» (бренд «Ростелеком») и «Акадо» (входит в «ЭР-телеком холдинг»).

МГТС с октября повысила цены на услуги доступа в интернет на 10%, до 625 руб. в месяц в пакете нескольких услуг (телефонии и мобильной связи). У «Онлайма» выросла цена ряда тарифных планов с услугой «Домашний интернет» — на 4%, до 520 руб. в месяц. «Акадо» в январе повысила «рекомендуемую сумму к оплате» (сумма платежа за месяц, рассчитанная по среднемесячному или нормативному потреблению) на 10%, с 531 до 581 руб. на тарифном плане И-100 D.

Представитель МТС заявил, что цена на некоторые архивные интернет-тарифы и пакеты с домашним интернетом и цифровым телевидением в среднем цена выросла на 60 руб. Он утверждает, что это затронуло менее 20% клиентов компании. Представитель «Ростелекома» сказал, что в конце 2022 года компания провела корректировку ряда архивных тарифных планов в среднем не более чем 10,5%). Он утверждает, что это было нужно в том числе для устойчивости работы инфраструктуры.

Представитель «Билайна» не ответил на вопрос о том, менялась ли абонентская плата. Представитель «ЭР-телекома» отказался от комментариев.

Лаура Кеффер