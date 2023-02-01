В Ярославской области строят храм-копию святой Софии

В Ярославской области продлено разрешение на строительство храмового комплекса «Софии Премудрости Божией». Об этом корреспонденту «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Переславской епархии Фото: Пресс-служба Переславской епархии

Изначально разрешение на строительство храма в селе Годеново Ростовского района было выдано в декабре 2020 года, теперь его срок продлен до 12 февраля 2028 года. Общая площадь объекта превысила 5 тысяч квадратных метра, подземная часть храмового комплекса запланирована на площади в 12 тысяч кубических метров.

«Здание "Храм Святой Софии Премудрости Божией" запроектировано сложной геометрической формы. Здание одноэтажное с подвальным уровнем. Представляет из себя вариант купольной базилики, с конхами на восточном и западных фасадах»,—отметили в департаменте строительства Ярославской области.

Застройщиком выступает Переславская епархия Русской православной церкви. Ранее в епархии сообщали, что по внутреннему убранству церковь Софии Премудрости Божией в селе Годеново будет повторять храм святой Софии в Стамбуле в Турции. Храм хотели построить к 600-летию обретения одной из главных православных святынь Ярославской области — Годеновского креста.

«Сейчас сделан цокольный этаж, подведено отопление. Работы продолжаются»,— рассказал пресс-секретарь Переславской епархии иерей Сергий Савенков.

Андрей Иванов