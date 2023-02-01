Назначен и. о. ректора ПГНИУ

Исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) назначен Игорь Германов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Игорь Германов в 1996 году окончил Пермский государственный университет. Имеет ученую степень кандидата социологических наук и ученое звание доцента. Автор 52 научных публикаций. Много лет проработал в родном вузе, прошел путь от ассистента кафедры до руководителя. Занимал должность проректора по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе и возглавлял управление кадровой политики университета. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с Игорем Германовым будет заключен контракт на один год.

51-летний Дмитрий Красильников, который руководил университетом с июля 2020 года, в минувший понедельник был госпитализирован прямо с рабочего места. По одной из версий, перед этим ему сообщили из Минобрнауки о смене руководства вуза. В пресс-службе университета факт госпитализации Дмитрия Красильникова подтвердили, уточнив, что он находится на больничном. Его контракт с Минобрнауки РФ должен заканчиваться в 2026 году.