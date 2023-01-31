У экс-главврача забрали взятку

Суд взыскал с бывшего главврача энгельсской горбольницы № 2 Сергея Додина сумму незаконно полученного им от поставщика вознаграждения — 213 тыс. руб. В августе прошлого года Додин был признан виновным в коррупции и приговорен к штрафу 1,5 млн руб., однако прокуратура в рамках «обеспечения неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений» подала заявление о взыскании с осужденного суммы взятки. Суд удовлетворил это требование. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано. Обвинительный приговор Сергей Додин обжаловать не стал. Его адвокат отмечал, что он их устроил: защита просила о наказании, не связанном с лишением свободы. Сам Додин признавал вину в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Саратове суд по иску прокуратуры взыскал с бывшего главного врача энгельсской больницы сумму полученной им взятки. Информацию о взыскании с бывшего руководителя 213 тыс. руб. сообщила пресс-служба надзорного ведомства, источник „Ъ“ уточняет, что речь идет о бывшем главвраче энгельсской горбольницы № 2 Сергее Додине.

В августе прошлого года Кировский районный суд Саратова приговорил медика к штрафу 1,5 млн руб. за коррупционное преступление. Главврача задержали в мае 2022 года. Тогда же он покинул должность руководителя больницы. Было установлено, что с 10 по 22 марта руководитель медицинского учреждения, которое до апреля 2022 года работало в качестве ковид-госпиталя, получил от представителя оптовой компании, торгующей медицинскими изделиями, незаконное вознаграждение за ускорение оплаты по заключенным договорам.

Из текста приговора следует, что между больницей и директором ООО был заключен договор на поставку медицинских изделий на общую сумму 10,42 млн руб. Суд пришел к выводу, что у обвиняемого возник преступный умысел на получение незаконного вознаграждения от руководства ООО за ускорение оплаты контракта. Позвонив в интернет-мессенджер, он потребовал от исполнителя 5% от суммы контракта за действия, которые входили в спектр его полномочий, на что последний согласился. Они также договорились о возможном снижении суммы взятки в зависимости от финансовых возможностей исполнителя. В аптеку энгельсской горбольницы № 2 был поставлен товар на 2,5 млн руб. Общая цена договора снизилась до 9,87 млн руб. Во исполнение своей части договоренности Сергей Додин дал указание главному бухгалтеру больницы, не осведомленной о преступных намерениях руководителя, незамедлительно оплатить поставку.

Позже к поставщику товара обратился его коллега с просьбой поговорить с главврачом больницы об ускоренной оплате товаров. Главврач потребовал предоставить ему в рамках новой договоренности 19 тыс. руб., на что директор ООО согласился, не уведомив о взятке своего знакомого, в интересах которого он ­действовал.

В судебном заседании Сергей Додин полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии и раскаялся в содеянном. «Однако от дачи подробных показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, подтвердив все свои ранее данные в ходе предварительного следствия самоизобличающие показания»,— сообщает суд.

Сергею Додину назначили наказание в виде штрафа 2 млн руб., но смягчили его до 1,5 млн. Суд учел срок нахождения подсудимого под домашним арестом.

Адвокат подсудимого Дмитрий Тахиров после вынесения приговора уточнял, что защита не планирует его обжаловать. «Мы просили назначить штраф, суд его назначил»,— сказал защитник. Он отмечал, что суду были предоставлены документы, что его доверитель внес в благотворительный фонд 50 тыс. руб. Адвокат уточнял, что государственное обвинение просило назначить его доверителю реальный срок: четыре года колонии. Судя по картотеке дел Кировского райсуда, прокуратура также не стала обжаловать приговор.

В тексте приговора фигурируют два юридических лица: ООО «Фарм-Инвест» и ООО «Медснаб64». Директор первого из них Александр Сорокин был осужден за дачу взятки Додину. В декабре прошлого года по решению суда ему назначили штраф 500 тыс. руб.

Приговор о взыскании с Сергея Додина суммы взятки в силу не вступил.

Марина Ковалева