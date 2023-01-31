Ярославский бизнес получил 3,8 миллиарда рублей льготных кредитов в 2022 году

В 2022 году предприятия Ярославской области получили 228 банковских кредитов по государственным программам поддержки малого и среднего предпринимательства на общую сумму почти в 3,8 млрд руб. Об этом сообщает ярославское отделение Банка России. Программы предполагают пониженный процент как по инвестиционным, так и по оборотным кредитам.

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«Государственные программы сохранили интерес бизнеса к кредитованию, дали им возможность развития в непростой момент адаптации экономики к новым условиям. С другой стороны, эти программы дополнительно мотивировали банки к работе с некрупным бизнесом»,— сказала заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Еще 55 ранее взятых кредитов на 2,3 млрд рублей были реструктурированы на льготных условиях.

Программа льготного кредитования была запущена в августе 2022 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия могут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5% и 3% годовых соответственно. Средства, полученные по льготной ставке, можно направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Антон Голицын