Банкиру рассчитали по «молдавской схеме»

Как стало известно “Ъ”, гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка «Балтика» Олега Власова. Финансист, по мнению прокурора, причастен к незаконному выводу из России более 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. Подсудимый отвергает причастность к незаконным операциям, а его адвокат подчеркнул, что обвинение противоречит материалам дела и показаниям свидетелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олега Власова обвинение считает активным участником вывода средств из России по «молдавской схеме»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Олега Власова обвинение считает активным участником вывода средств из России по «молдавской схеме»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В прениях, которые 31 января прошли в Преображенском суде столицы, гособвинитель заявила, что вина Олега Власова в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а также переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) в ходе процесса была полностью доказана. Как следовало из выступления представительницы прокуратуры, преступления банкир совершал по незаконной «молдавской схеме», причем подсудимый был руководителем отдельного структурного подразделения ОПС, действовавшего в банке «Балтика», который он контролировал. В результате гособвинитель попросила суд приговорить финансиста к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении Олега Власова расследовал следственный департамент МВД, который много лет разбирался с незаконным выводом средств из России. По версии следствия, совладелец «Балтики» являлся одним из ключевых участников криминального финансового транзита. Напомним, организаторами преступного сообщества следственные органы считают известных молдавских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона. Банк «Балтика», по материалам дела, использовался в «молдавской схеме» в 2013–2014 годах.

Как ранее рассказывал “Ъ”, криминальная схема основывалась на решениях молдавских судов. Сначала между российской компанией, где аккумулировались средства, предназначенные для вывода, и иностранной фирмой заключался договор займа, поручителями по которому выступали граждане Молдавии и российская компания. Договор специально не исполнялся, а после его просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства для конвертации в иностранную валюту. Деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии, после чего на основании молдавских судебных актов арестовывались и перечислялись в зарубежные банки на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по тогдашнему курсу более $1,3 млрд).

Ни на следствии, ни во время судебного процесса подсудимый вину не признал. А его защита обращала внимание суда, что, несмотря на обвинение, предъявленное банкиру, никого из членов некоего обособленного подразделения ОПС, которым якобы руководил господин Власов, следствию обнаружить не удалось. «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения и сам их выполнял, что является полным абсурдом»,— пояснил “Ъ” адвокат банкира Даниил Никифоров. Также защитник подчеркнул, что допрошенные судом сотрудники «Балтики», которые непосредственно занимались переводами денег за рубеж по системе SWIFT и открытием счетов юрлиц, отмечали, что никаких противозаконных действий они не совершали, а указаний от господина Власова не получали. Кроме того, по словам адвоката, в десятках томов дела не обнаружилось доказательств участия владельца «Балтики» или самого банка в «молдавской схеме».

Стоит отметить, что уже вынесено несколько приговоров по делам о «молдавской схеме». В частности, в июле 2022 года Тверской суд столицы приговорил к срокам от 15,5 до 19 лет пятерых финансистов и юристов, включая одного из доверенных лиц организаторов схемы Александра Коркина. Он получил максимальное наказание. Также у осужденных по решению суда было конфисковано в доход государства 36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге более чем на 1,4 млрд руб., а также крупные денежные суммы, ювелирные изделия и дорогие автомобили.

При этом в Молдавии ни один из фигурантов расследования не привлечен к уголовной ответственности. Местные правоохранители объясняют это отсутствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей.

Владислав Трифонов