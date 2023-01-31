Активы банкротящегося владельца сети АЗС «ЛТК» поищут в США

Арбитражный суд Липецкой области по заявлению финансового управляющего владельца ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’» (сеть заправок «Липецкая топливная компания») Артура Шахова признал недействительным договор дарения, заключенный в 2018 году между господином Шаховым и его сыном. Также, применив последствия недействительности сделки, суд обязал сына должника возвратить в конкурсную массу жилой дом площадью 678,4 кв. м и земельный участок площадью 698 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам банкротного дела, Артур Шахов и его семья сегодня проживают в США. Поэтому финансовый управляющий ходатайствовал о поручении «компетентному органу» США истребовать на территории этого государства «сведения в отношении должника и его супруги об имуществе, доходах, сделках с недвижимостью», которые необходимы для формирования конкурсной массы. Суд удовлетворил это заявление и вынес определение о направлении судебного поручения об оказании правовой помощи в адрес управления международной судебной помощи Министерства юстиции США.

В июле 2020 года Сбербанк обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании несостоятельным господина Шахова как владельца ООО «Предприятие УК», которое сейчас также находится в стадии банкротства. В марте 2021-го в отношении Артура Шахова была введена реструктуризация долгов, в реестр требований кредиторов включены в общей сумме 1,3 млрд руб. Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов. В августе того же года суд признал бизнесмена несостоятельным и запустил процедуру реализации имущества. На данный момент в реестр кредиторов включены требования на общую сумму 2,2 млрд руб. Из них пока удовлетворены требования на 512 млн руб., сообщили в арбитражном суде региона.

Андрей Цветков