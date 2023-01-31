Whoosh добился признания незаконными действий полиции по изъятию самокатов в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования сервиса проката самокатов ООО «Вуш» (Whoosh) к УМВД по региону. Компания просила признать незаконными действия полиции в связи с задержанием, принадлежащих «Вуш» самокатов, в июне и июле 2022 года. «Иск удовлетворить полностью», - сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Летом прошлого года сообщалось о том, что несколько жителей Новосибирска были оштрафованы за управлением электросамокатами без прав. В компании уточнили, что, «вопреки действующему законодательству, штрафам подверглись также пользователи Whoosh, передвигающиеся на самокатах сервиса, мощностью менее 250 Вт, на управление которыми не требуются права». В рамках рейда полиции также были задержаны несколько самокатов компании. «Поскольку Whoosh не является участником дел об административных правонарушениях (управление самокатом без водительского удостоверения) и не имеет юридической возможности обжалования, сервис подал самостоятельный иск о признании незаконным задержания электросамокатов», - пояснили в ООО «Вуш».

В 2022 году кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске также сообщали о нескольких случаях изъятия самокатов с улиц города. Так, по данным мэрии, 13 мая во время рейда с муниципальной территории было изъято восемь электросамокатов Urent, которые были, по данным властей незаконно припаркованы. На следующий день, 14 мая, было изъято 113 электросамокатов.

В июне городские власти обратились в суд с требованием вести запрет на размещение электросамокатов на муниципальной земле без получения соответствующих разрешений, а также установить неустойку за неисполнение судебного акта. В январе 2023 года суд удовлетворил иски мэрии к кикшеринговым компаниям ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру».

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Оксана Павлова