Минздрав предложил использовать при проведении абортов препараты «вне инструкции»

Минздрав подготовил проект постановления правительства, которое расширит списки диагнозов по профилю «акушерство и гинекология», при которых разрешено использование препаратов «вне инструкции». В список диагнозов вошли состояния, связанные с абортами. Об этом сообщило медицинское издание Vademecum со ссылкой на документ.

По информации издания, Минздрав предложил разрешить применение препаратов «вне инструкции» для всех 99 кодов МКБ по профилю «Беременность, роды и послеродовый период». Среди них — внематочная беременность, самопроизвольный или медицинский аборт, неудачная попытка аборта, сахарный диабет, осложнения, связанные с проведением анестезии, многоплодная беременность, медпомощь при неправильном расположении плода или аномалии органов таза у беременной и другие состояния.

Как отмечает Vademec, сейчас использование препаратов «вне инструкции» разрешено для 21 кода по МКБ-10. Под них попадают гипертензия, чрезмерная рвота, венозные осложнения и другие состояния, связанные с тяжелым протеканием беременности, в том числе герпес и поражения печени.

«Вне инструкции» (off-label) — использование лекарств по показаниям, не утвержденным регулирующими органами и не упомянутым в инструкции по применению.

В июне 2022 года Минздрав разрешил включать такие препараты в стандарты медицинской помощи. Тогда же медучреждениям и санаториям разрешили применять препараты «вне инструкции». При этом в сентябре в Минздраве заявили, что использование лекарств таким способом до их включения в стандарты медпомощи и клинические рекомендации запрещено согласно российскому законодательству.

Правительство утвердило список заболеваний и состояний, при которых допускается использование препаратов «вне инструкции» в мае 2022 года. В первоначальный вариант в перечень вошли беременность, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ревматические заболевания, онкологические, онкогематологические и инфекционные заболевания (ВИЧ, туберкулез и COVID-19).

Олеся Павленко