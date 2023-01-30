«Яндекс» обнаружил внутренние нарушения после утечки кода

В ходе расследования произошедшей 25 января утечки исходного кода своих сервисов компания «Яндекс» выявила серьезные нарушения внутренней политики.

В пресс-релизе, в котором компания отчитывается о ходе расследования утечки, она перечисляет обнаруженные нарушения своей политики. Одно из них касается «Яндекс.Лавки» — в этом сервисе была возможность ручной настройки рекомендаций любого товара без пометки об их рекламном характере.

Также компания выявила, что для отдельных групп пользователей в сервисах «Такси» и «Еда» существовала приоритетная поддержка.

Некоторые части кода содержали слова, оскорбительные для людей разных рас и национальностей, сообщает «Яндекс».

Расследование привело к тому, что компания решила вернуться к созданию принципов техноэтики. Ранее в рамках этого процесса «Яндекс» решил не помогать находить людей по фото, поскольку это нарушает их персональную безопасность, также был закрыт проект по оценке потенциальных заемщиков банков.

«Сегодня “Яндекс” возобновляет работу по формированию стандартов и принципов техноэтики»,— сообщила компания.

Подробнее об утечке — в публикации «Ъ FM» «Код “Яндекса” слился в сеть».

Мария Федотова