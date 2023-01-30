ВОЗ продлила режим ЧС в связи с пандемией коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снова продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса. Он действует с января 2020 года. По данным ВОЗ, пандемия приближается «к критической точке».

Решение было принято на заседании комитета ООН по ЧС. В сообщении по его итогам говорится, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус согласился с рекомендацией комитета, касающейся нынешней пандемии коронавируса. По его словам, пандемия продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение.

«Комитет признал, что пандемия COVID-19, возможно, приближается к критической точке. Достижение более высоких уровней популяционного иммунитета во всем мире путем инфекции и/или вакцинации может ограничить влияние SARS-CoV-2 на заболеваемость и смертность, но нет никаких сомнений в том, что этот вирус останется постоянным патогеном у людей и животных на протяжении всей жизни»,— сказано в заявлении.

Комитет рекомендовал ВОЗ разработать предложения по альтернативным механизмам борьбы с коронавирусом после снятия режима чрезвычайной ситуации.

Заседания ООН по ЧС, связанной с COVID-19, проходят каждые три месяца. Последнее стало 14-м по счету с января 2020 года.

На прошлой неделе ВОЗ сообщала, что смертность от коронавируса в мире за месяц выросла на 13%. По данным всемирной организации, всего в мире за всю пандемию COVID-19 заразились 752 млн человек. Из них почти 22 млн приходятся на Россию.

Дарья Эрозбек