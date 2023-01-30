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Коммерсантъ FM
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Программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили на 3 года

Правительство продлило программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока на три года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. В 2023 году на программу из федерального бюджета выделят не менее 5,9 млрд руб.

По его словам, в 2022 году программой воспользовались более 350 тыс. человек, а количество маршрутов выросло почти вдвое — до 37. Стоимость перелета в одну сторону составляла от 1 тыс. до 10,7 тыс. руб. в зависимости от маршрута. «Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы»,— отметил премьер.

Полеты по социально значимым направлениям осуществляет единая Дальневосточная авиакомпания, созданная в 2020 году на базе регионального авиаперевозчика «Аврора». С февраля 2021 года программу льготных авиабилетов распространили на всех жителей Дальнего Востока. В том же году Владимир Путин поручил автоматически выделять субсидии на эти льготные авиабилеты. В июне 2022 года «Аэрофлот» снизил стоимость перелетов на Дальний Восток.

Лаура Кеффер

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