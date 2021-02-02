Программу льготных авиабилетов распространили на всех жителей Дальнего Востока

Льготные авиабилеты теперь доступны не только льготным категориям, а всем жителям Дальнего Востока, сообщается на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства Михаил Мишустин.

Программа позволяет добраться по льготной цене с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно. В списке доступных рейсов 21 маршрут: из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и других востребованных направлений.

Ранее правительство также дополнительно выделило 5 млрд руб. на субсидирование льготных авиабилетов. Правительство рассчитывает, что благодаря субсидии сэкономить на авиаперевозках смогут как минимум 450 тыс. человек.

«Аэрофлот» с 13 января приостановил бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелетах внутри ДФО. Это было вызвано тем, что перевозчик уже освоил весь объем выделенных госсубсидий.

Подробности — в материале “Ъ” «Льготные билеты на Дальний Восток разлетелись».