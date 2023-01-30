Умерла Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в «Семейке Аддамс»

В возрасте 64 лет умерла актриса Лиза Лоринг, известная по роли Уэнсдей в сериале 60-х годов «Семейка Аддамс». Причиной смерти стал инсульт, сообщила журналу Variety ее дочь. Она рассказала, что актриса умерла в окружении семьи, другие подробности не приводятся.

Лиза Лоринг была первой актрисой, сыгравшей Уэнсдей. Она вернулась к этой роли в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» (1977). Она также снялась в сериалах «Как вращается мир» (1956–2010), «Доктор Килдэр» (1961–1966), «Барнаби Джонс» (1973–1980), «Остров фантазий» (1977–1984).

В ноябре 2022 года на Netflix вышел сериал «Уэнсдей», сюжет которого основан на истории Уэнсдей Аддамс из семейки Аддамс, он позиционируется как камеди-хоррор. Проект стал одним из наиболее коммерчески успешных в истории Netflix, в течение месяца после релиза он преодолел отметку миллиард часов просмотра на сервисе. Одним из его режиссеров выступает Тим Бёртон. Уже анонсирован второй сезон.

Рецензию на сериал читайте в материале «Ъ» «Сермяжная готика».

Лаура Кеффер