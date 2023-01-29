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Коммерсантъ FM
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Граждане Лихтенштейна проголосовали против запрета казино

В ходе сегодняшнего референдума граждане Лихтенштейна убедительным большинством проголосовали против запрета казино. 73% избирателей страны выступили за то, чтобы казино продолжали работать, и только 27% поддержали запрет на деятельность таких заведений. Результаты референдума опубликованы на сайте правительства Лихтенштейна.

Вопрос о запрете казино в стране, которую нередко называют альпийским Лас-Вегасом, вызывает серьезные разногласия в ее обществе. Как сообщает Reuters, сторонники запрета казино, которых в крошечном княжестве сейчас работает шесть, утверждают, что они способствуют развитию игровой зависимости у людей. Кроме того, они могут повредить и стране в целом, подорвав ее международный имидж, который она более десяти лет старательно восстанавливала после того, как добилась исключения из черного списка налоговых убежищ.

Противники запрета казино, в число которых, входит и князь Лихтенштейна Ханс-Адам II, считают, что такая мера, как запрет, является слишком кардинальной и не решает проблему игровой зависимости. К тому же, отмечают сторонники, игорная индустрия является важным источником доходов княжества. Так, в 2022 году эта индустрия обеспечила бюджету €50 млн в виде налогов.

Сбором подписей для запуска процедуры референдума и продвижением поддержки в пользу идеи запрета казино занималась инициативная общественная группа IG Volksmeinung. Если бы идея запрета была поддержана гражданами Лихтенштейна, эти заведения должны были бы закрыться в течение пяти лет. И тогда игорная индустрия княжества вошла бы в историю как самая недолго существовавшая: она возникла всего пять лет назад. Теперь же она продолжит работу.

Алена Миклашевская

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