К утечке информации присмотрятся внимательнее

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных «Газпромбанк Инвестиций». 27 января некоторые Telegram-каналы сообщили, что в открытом доступе оказались исходные коды сервиса, всего в пакете было около 230 тыс. файлов. Среди них были выгрузки, содержащие личную информацию клиентов, включая номера и серии паспортов, актуальные на 2021 год. Пострадавшими, предположительно, могли стать около 40 тыс. пользователей. В свою очередь, в «Газпромбанк Инвестициях» заявили, что проведут проверку инцидента. Затем компания вынесла вердикт, что утечка невозможна, потому что база данных клиентов «изолирована от внешней сети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «Газпромбанк Инвестиции» также заявили, что организуют собственную проверку подлинности данных. Вместе с тем проблема утечек персональной информации за последнее время еще более усложнилась, отметил председатель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин: «Сейчас единственное, что может здесь хоть как-то показать, что компания заинтересована в своей информационной безопасности, это внешний аудит. Кроме того, проблема, помимо прочего, и в том, что в принципе любая утечка из российских систем теперь в гораздо меньшей степени блокируется международными регуляторами. Условно говоря, два года назад можно было нанять какие-то иностранные компании, которые работали бы с уязвимостями в системе и удаляли данные из открытого доступа. Теперь же надежды на их быстрое удаление нет.

Вместе с тем злоумышленники, которые крадут сведения, не заинтересованы в том, чтобы их просто продать. Они, наоборот, заинтересованы в придании этому инциденту максимальной огласки.

Ведь в случае предыдущих утечек ключевым для граждан было не то, что информация украдена и появилась на хакерских форумах. Самое важное было в том, что на основе этих данных появились сайты, которые значительно упрощают доступ к таким сведениям. То есть больше надо не обрабатывать сотни гигабайт информации, а достаточно зайти на сайт, вбить номер телефона, e-mail, адрес и получить требуемые данные».

В «Газпромбанк Инвестициях» заявили также, что количество клиентов, данные которых оказались в открытом доступе, в 10 раз превышает число пользователей сервиса. Однако, если верить информации на сайте брокера, это не так: там говорится, что в 2021-м услугами компании пользовались около 95 тыс. инвесторов.

Чем грозит утечка? Потенциально с помощью персональных данных можно даже взять кредит в банке, пояснил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Для того чтобы открыть счет, и физическое, и юридическое лицо должны пройти полноценную проверку Know Your Customer, в рамках которой они подтверждают свою личность, то есть присылают данные паспорта, сведения о месте жительства, номера мобильных телефонов и так далее.

Соответственно, даже если не говорить про кибератаку, которая приведет к совершению каких-то несанкционированных сделок, то утечка как минимум может содержать персональные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы, в частности, для несанкционированного открытия счетов, взятия кредитов и так далее. Если говорить про методы защиты, то они в целом похожи на ту же самую банковскую отрасль. База данных бэк-офиса и депозитария — это вещи, которые защищаются лучше всего. Брокеры пользуются защищенными VPN-соединениями для того, чтобы подсоединяться к своим базам данных и используют такие вещи, как двухфакторная аутентификация для сотрудников».

Роскомнадзор заявил, что в прошлом году в стране произошло около 150 крупных утечек персональных данных. Больше половины «сливов» стали основанием для внеплановых проверок, и в почти 90% случаев были выявлены факты незаконного распространения личной информации. По составленным протоколам суды назначили штрафы всего на 1 млн руб., а также вынесли девять предупреждений.

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Иван Хорушевский