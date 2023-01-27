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Коммерсантъ FM
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Минюст внес в реестр иноагентов солиста группы Little Big Илью Прусикина

Минюст присвоил статус иностранного агента солисту группы Little Big Илье Прусикину, официальному представителю Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни Омбадыкову, феминистке Дарье Серенко (представительница «Феминистского антивоенного сопротивления», признанного иноагентом ранее), татарскому националисту Рафису Кашапову и журналисту The Moscow Times Фиделю Агумаве. Обновленный список размещен на сайте ведомства.

Илья Прусикин (в красном)

Илья Прусикин (в красном)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Илья Прусикин (в красном)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Статус НКО-иностранного агента получили ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав. Их учредители — бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников и общественный проект «Роскомсвобода» (также признаны иноагентами ранее). Два юрлица были созданы во исполнение закона об иностранных агентах.

Какие основания для признания иноагентом приводит Минюст:

  • Илья Прусикин — получал поддержку от иностранных источников, давал концерты в «недружественных» странах, на которых призывал остановить боевые действия на Украине;
  • Фидель Агумава — высказывался против боевых действий на Украине, пропагандировал ЛГБТ-отношения;
  • Эрдни Омбадыков — высказывался против боевых действий на Украине, выступал в поддержку Украины, гражданин США;
  • Рафис Кашапов — призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей властью, высказывался против боевых действий на Украине, выступал с призывами к действиям, «результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» России.
  • Дарья Серенко — собирала средства для поддержки Украины, пропагандировала ЛГБТ-отношения, помогала продвижению участников протестов.

Анастасия Ларина

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