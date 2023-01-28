Мэр Омска отправил на доработку арт-объект с разноцветными голубями

Глава Омска Сергей Шелест отправил на доработку проект скульптурной композиции с разноцветными голубями, победивший в 2018 году в конкурсе фестиваля «Интерьеры улиц».

«Основная претензия — к цвету голубей и ассоциациями с ЛГБТ, хотя и голубей восемь, а не семь, и цвета там яркие, но не по радуге. По месту был только один отрицательный комментарий и пожелания по более динамичной скульптурной композиции, хотя как идея и общественная инициатива были одобрены и отправлены на доработку проекта, — сказала организатор фестиваля Юлия Ковалевская (цитата по NGS.55).

В своем блоге мэр сообщил, что у него и коллег по художественно-экспертному совету «возникли вопросы по цветовому решению, по внешнему виду голубей, по их антивандальным качествам, по месту размещения». «Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 %, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», – сказал мэр на заседании совета (цитата по «Омск-информ»).

Сергей Шелест сообщил, что «проект требуется «докрутить»». «Автору предложено поработать с цветами и фактурами, еще раз подумать над площадкой, где композиция смотрелась бы уместно. Думаю, в итоге мы придем к верному решению», - сказал мэр. Изначально разместить арт-объект планировалось на набережной имени академика Альберта Каримова.

Анна Егорова

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