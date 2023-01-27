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Коммерсантъ FM
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Путин поручил правительству увеличить зарплаты и снизить уровень бедности в 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться роста реальной зарплаты, снижения уровня бедности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости в 2023 году. Поручение утверждено по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Среди других поручений главы государства на 2023 год: опережающие темпы роста внешней торговли с дружественными странами, увеличение объема выпуска обрабатывающей промышленности, увеличение притока инвестиций на финансовый рынок. Доклад по промежуточным результатам поставленных задач правительство должно предоставить до 1 марта, а далее — раз месяц.

По данным Росстата на третий квартал 2022 года, в России проживают 15,3 млн человек с доходами ниже границы бедности, или 10,5% жителей страны. Граница бедности в третьем квартале 2022 года — 13 688 руб. Номинальные доходы наименее обеспеченной части населения в России за тот же период увеличились на 27,8%. 11 января Владимир Путин назвал снижение уровня бедности приоритетом правительства.

Лусине Баласян

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