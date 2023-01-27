В Новороссийске построят терминал для обслуживания контейнеров из Турции

В Новороссийске началось строительство портового терминала для обслуживания контейнеров, поступающих по линии из Стамбула. Об этом сообщает «ПортНьюс».

Строительством занимается компания «Транс синергия», обслуживающая линию.Сведения о сроках и стоимости строительство терминала не сообщаются.

«Это будет терминал с железнодорожными путями. Ситуация в Новороссийске тяжело развивается, и наличие там собственного терминала будет для нас приоритетной задачей», — цитирует издание заявление директора компании Станислава Станкевича.

Логистическое направление Новороссийск-Стамбул предприятие запустило летом прошлого года. Трижды в месяц по маршруту ходят суда типа Astrol 1, вместительностью 248 TEU.

Анастасия Донскова

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