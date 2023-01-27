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Коммерсантъ FM
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В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

В администрации президента России не ведутся обсуждения относительно переименования Волгограда в Сталинград. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется»,— прокомментировал пресс-секретарь предложение бывшего премьер-министра России Сергея Степашина о возвращении городу названия времен правления Иосифа Сталина.

Вчера, 26 января, бывший премьер-министр Сергей Степашин, занимающий пост председателя экспертного совета организации «Офицеры России», заявил, что Волгоград следует переименовать в Сталинград в честь Сталинградской битвы. По словам бывшего премьера, абсолютное большинство волгоградцев называют себя «сталинградцами». Ранее в государственных СМИ также появилось несколько обращений участников боевых действий на Украине, призывающих вернуть городу название Сталинград.

Андрей Сапожников

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