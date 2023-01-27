«Круг добра» освободят от уплаты НДС при передаче незарегистрированных в России лекарств

Реализация незарегистрированных в России лекарств фонду «Круг добра» будет освобождена от НДС, следует из поправок в Налоговый кодекс, подготовленных Минфином и одобренных на заседании кабмина. От уплаты налогов также будет освобождена передача таких лекарств фондом государственным медицинским организациям.

«Круг добра» не включен в перечень организаций, которые могут ввозить в Россию незарегистрированные препараты без уплаты НДС. Для этого также необходимо разрешение Минздрава, уточняется в пресс-релизе Минфина.

«Благодаря освобождению от НДС у Фонда появятся дополнительные средства, которые он сможет направить на помощь в лечении детей»,— считает министр финансов Антон Силуанов.

«Круг добра» занимается поддержкой детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. На этой неделе Минздрав опубликовал список потенциально дефицитных лекарств, которые смогут попадать на российский рынок после ускоренной регистрации или (в особых случаях) обращаться в стране без регистрации федеральными органами.

Андрей Сапожников