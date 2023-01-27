Южная Корея разработает новый план объединения с КНДР

Южнокорейское Министерство объединения Республики Корея сообщило, что планирует разработать в текущем году новый средне- и долгосрочный план объединения с КНДР, следует из доклада, опубликованного на сайте ведомства.

В докладе министерства были представлены семь задач на 2023 год, которые должны способствовать объединению Южной Кореи и КНДР. Одна из целей ведомства — разработка нового плана объединения двух стран, который предварительно получил название «Новая инициатива будущего по объединению».

Ведомство намерено представить видение основ для свободного, демократического и мирного объединения с помощью реализации универсальных ценностей — свободы, прав человека, общения и открытости, говорится в докладе. В течение первой половины года подведомственный Комитет по планированию будущего объединения выслушает мнение общественности и экспертов по поводу инициативы. Комитет станет платформой для сотрудничества государства и частного сектора, в него войдут эксперты из всех слоев общества, которые займутся разработкой будущей политики объединения, сообщили в министерстве.

Ведомство в качестве задач на 2023 год также упомянула реализацию «смелой инициативы», которую предложил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Согласно инициативе, Южная Корея должна способствовать нормализации отношений КНДР и США, улучшению экономики Северной Кореи в обмен на денуклеаризацию.

В конце прошлого года отношения Сеула и Пхеньяна обострились, после того как беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. Один из БПЛА подлетел к Сеулу. Военные Южной Кореи заявили, что БПЛА было трудно обнаружить из-за небольшого размера.

Эрдни Кагалтынов