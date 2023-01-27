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Коммерсантъ FM
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Туристический поток из России в Японию упал в 11,5 раза в 2022 году

Число россиян, посетивших Японию, в 2022 году составило 10 400 человек, что в 11,5 раза меньше, чем в допандемийном 2019-м (120 тыс.), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистические данные Японской национальной туристической организации (JNTO).

По подсчетам JNTO, в Японию за 2022 год въехали 3 831 900 иностранных граждан. Это в восемь раз меньше, чем в 2019-м (31 млн). По данным организации, в тройку лидеров по въезжающим в страну вошли Южная Корея (1 012 700 человек), Тайвань (331 100 человек) и США (323 500 человек).

В АТОР считают, что сокращение турпотока из России в Японию связано с ограничением на въезд туристов и прекращением прямого авиасообщения с РФ. При этом в ассоциации отметили, что турпоток из России в конце года стал расти, в декабре Японию посетили 1600 россиян. В АТОР добавили, что у граждан РФ проблем с получением японской визы сейчас нет.

После начала военной операции России на Украине японские авиакомпании прекратили рейсы в российском воздушном пространстве. Посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил в ноябре, что Россия настроена на возобновление прямого авиасообщения с Японией, но не видит ответного стремления японской стороны.

Эрдни Кагалтынов

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