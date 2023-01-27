Птицефабрика «Благовещенская» на Алтае признана банкротом

В Алтайском крае банкротом признано ОАО «Птицефабрика «Благовещенская». Конкурсное производство на предприятии введено до 26 июня. Наблюдение на «Благовещенской» было введено в июле 2022 года по иску Сбербанка из-за долга в 5,2 млн руб. Птицефабрика выступала поручителем по кредитам омского предприятия «Птицевод», которое было признано банкротом в октябре 2022 года. Обе компании специализировались на производстве инкубационного яйца и разведении птицы, принадлежали Павлу Ермоле.

«Благовещенская» была им приобретена в 2013 году для разведения птицы. Тогда сообщалось, что в составе имущественного комплекса птицефабрики - 16 зданий птичников общей площадью свыше 16 тыс. кв. м, пять зерноскладов на 3,6 тыс. кв. м, ряд других зданий производственного и административно-бытового назначения.

В августе 2022 года в рамках банкротства «Птицевода» его имущество было продано омской торговой компании «Иланта». Актив достался ей за 18,6 млн руб. заявка компании стала единственной на торгах

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Оксана Павлова