Омский книготорговый дом продан за 42,8 млн рублей

«Омский книготорговый дом», находившийся в собственности города, продан на публичных торгах предпринимателю Игорю Бабикову. За лот он предложил наибольшую цену - 42,8 млн руб. Стартовая составляла 37,3 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Бабиков возглавляет ОАО «Омскавиапроект».

Приобретенный им актив включает шесть нежилых помещений, в четырех из них находятся книжные магазины, остальные сдаются в аренду. Общая площадь недвижимости - более 1 тыс. кв. м.

Всего заявки на участие в торгах подали десять претендентов, шестеро из них были допущены.

Решение о продаже «Омского книготоргового дома» депутаты горсовета приняли в марте 2021 года. Как отмечали инициаторы, деятельность по торговле канцтоварами, книгами и букинистической продукцией не относятся к вопросам местного значения и такое предприятие не может находиться в собственности муниципалитета.

Лолита Белова