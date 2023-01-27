Сибирь / Фото 27.01.2023, 12:32 обновлено 12:36 Кто не спит Звери и птицы новосибирского зоопарка в зимний период Кого можно увидеть зимой в крупнейшем зоопарке России — в фотогалерее «Ъ-Сибирь». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полярный волк Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Бородач (семейство ястребиных) Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Белый медведь Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Амурский тигр Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Манул Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Алтайский горный баран (Архар) Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Сибирская косуля Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Бенгальский тигр Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Белоплечный орлан Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Белоголовый орлан Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Стелла с изречением бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Следующая фотография 1 / 11 Полярный волк Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Бородач (семейство ястребиных) Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Белый медведь Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Амурский тигр Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Манул Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Алтайский горный баран (Архар) Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Сибирская косуля Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Бенгальский тигр Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Белоплечный орлан Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Белоголовый орлан Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Стелла с изречением бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото