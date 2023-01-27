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обновлено 12:36

Кто не спит

Звери и птицы новосибирского зоопарка в зимний период

Кого можно увидеть зимой в крупнейшем зоопарке России — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

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Полярный волк

Полярный волк

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Бородач (семейство ястребиных)

Бородач (семейство ястребиных)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белый медведь

Белый медведь

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Амурский тигр

Амурский тигр

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Манул

Манул

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алтайский горный баран (Архар)

Алтайский горный баран (Архар)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сибирская косуля

Сибирская косуля

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Бенгальский тигр

Бенгальский тигр

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белоплечный орлан

Белоплечный орлан

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белоголовый орлан

Белоголовый орлан

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Стелла с изречением бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило

Стелла с изречением бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Полярный волк

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Бородач (семейство ястребиных)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белый медведь

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Амурский тигр

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Манул

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алтайский горный баран (Архар)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сибирская косуля

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Бенгальский тигр

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белоплечный орлан

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Белоголовый орлан

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Стелла с изречением бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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