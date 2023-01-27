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Прокурор Перми идет на повышение

Прокурор Перми Виталий Дымолазов назначен заместителем прокурора Новосибирской области, сообщает телеграм-канал «Решетниковский спуск». По данным «Ъ-Прикамье», соответствующий приказ был подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым на этой неделе.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Виталий Дымолазов был назначен прокурором Перми весной 2019 года. Господин Дымолазов проходит службу в надзорном органе с 2003 года. В разное время замещал должности помощника, старшего помощника прокурора Пермской транспортной прокуратуры, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, прокурора Березниковской и Пермской межрайонной природоохранных прокуратур. C 2013 года и до назначения прокурором города занимал долж­ность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры края/

Ранее источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что после перехода господина Дымолазова на новое место службы прокурором Перми может быть назначен Егор Шмырин. Сейчас он занимает должность прокурора Чайковского.

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