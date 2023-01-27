Начальник информационного управления ФТС задержан по подозрению во взяточничестве

В Москве вчера, 26 января, задержали начальника центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева. Его подозревают во взяточничестве и хищении с господрядов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, господин Васильев был доставлен в Следственный комитет РФ. Как ожидается, сегодня, 27 января, ему изберут меру пресечения. Источник РЕН ТВ заявил, что начальника информационного управления ФТС задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ.

«Ведомостям» подтвердили задержание Дмитрия Васильева в пресс-службе ФТС. «В настоящий момент с Васильевым проводятся следственные действия»,— сказали в пресс-службе, но раскрывать подробности уголовного дела не стали.

На сайте ФТС говорится, что господин Васильев работает в таможенных органах c ноября 2006 года. Он возглавляет ЦИТТУ ФТС с 28 мая 2021 года. До этого работал начальником отдела службы круглосуточной технической поддержки ЦИТТУ (в 2017–2019 годы), потом стал первым замначальника этого таможенного управления (2019– 2021).

Лаура Кеффер