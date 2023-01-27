Президент Хорватии напомнил Германии, что немцы уже воевали с русскими

Отправка танков на Украину только затянет военный конфликт, и Хорватия в этом участвовать не намерена, заявил ее президент Зоран Миланович. Он убежден, что военные действия не прекратятся, пока США и Россия «не договорятся».

«Военным Хорватии ни в коем случае нельзя вмешиваться. Вы хотите, чтобы мы вступили в войну?... Глава МИД Германии сказала, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия снова воюет с Россией, тогда удачи им, может, у них получится лучше, чем 70 лет назад»,— сказал господин Миланович (цитата по каналу N1).

По его мнению, отправляемые Украине танки, «может, сгорят, может, дойдут до Крыма», но Хорватия их отправлять не будет. «Отправка западных танков на Украину продолжит войну. Если Америка и Россия не договорятся, а этого пока не видно, война не закончится. Я надеюсь, что какие-то разговоры ведутся, или мы понемногу двигаемся к третьей мировой войне»,— добавил президент Хорватии (цитата по ТАСС).

Ранее Зоран Миланович сказал, что США вместе с НАТО ведут против России опосредованную войну. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал эти слова честными. Президент Хорватии также считает, что Россия «через Украину сводит счеты с американцами».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер